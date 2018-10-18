Стало відомо, яка відповідальність передбачена за неправомірне отримання субсидії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Відповідальність за неправомірне отримання субсидії в українському законодавстві не передбачена, однак виявлені порушники змушені повертати отриману субсидію за весь період нарахування. Про це повідомив генеральний директор Директорату сім'ї та соціальної підтримки Мінсоцполітики Віталій Музиченко під час брифінгу, передав кореспондент УНН.
"Сьогодні відповідальності за неправомірне отримання соціальної підтримки в Україні немає. Це проблема, яка не стимулює населення чесно декларувати інформацію щодо родинних статків. Можна недодекларувати когось, забути, так би мовити, вказати особу, яка має найбільші доходи. Такі маніпуляції", - зазначив чиновник.
За його словами, якщо при наданні заяви на отримання субсидії домогосподарство не повідомило про дохід одного із зареєстрованих членів родини, це рано чи пізно буде виявлено. У таких випадках родина змушена буде повернути кошти, які отримала у вигляді субсидії.
"Існують випадки, коли таку субсидію повертають за два-три роки незаконного отримування", - підкреслив В. Музиченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінсоцполітики підрахували, скільки українців отримують субсидію незаконно
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики змінило правила надання субсидій таким чином, щоб власники кількох квартир не змогли отримувати пільги на всі свої об’єкти нерухомості.