Стало відомо, яка відповідальність передбачена за неправомірне отримання субсидії

"Сьогодні відповідальності за неправомірне отримання соціальної підтримки в Україні немає. Це проблема, яка не стимулює населення чесно декларувати інформацію щодо родинних статків. Можна недодекларувати когось, забути, так би мовити, вказати особу, яка має найбільші доходи. Такі маніпуляції", - зазначив чиновник.



За його словами, якщо при наданні заяви на отримання субсидії домогосподарство не повідомило про дохід одного із зареєстрованих членів родини, це рано чи пізно буде виявлено. У таких випадках родина змушена буде повернути кошти, які отримала у вигляді субсидії.



"Існують випадки, коли таку субсидію повертають за два-три роки незаконного отримування", - підкреслив В. Музиченко.



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Нагадаємо, Міністерство соціальної політики змінило правила надання субсидій таким чином, щоб власники кількох квартир не змогли отримувати пільги на всі свої об’єкти нерухомості.