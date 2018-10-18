У Мінсоцполітики підрахували, скільки українців отримують субсидію незаконно

“Мова може йти про декілька десятків відсотків (неправомірних одержувачів субсидій — ред.). Проблема в тому, що ми їх не можемо виявити через відсутність інституції. І ми можемо говорити, що близько 10% — це ті кошти, які витрачаються не ефективно”, — зазначив чиновник.

За його словами, для виявлення осіб, які отримають субсидію без достатніх на те підстав, слід переглянути самі критерії надання субсидій. Як пояснив чиновник, значна частина домогосподарств отримує пільги як неповна сім’я завдяки “маніпуляціям із зміною прописки окремими членами родини”. Відповідно, на його думку, слід змінити норми таким чином, щоб унеможливити подібні маніпуляції.

Крім того, як зазначив Музиченко, держава має посилити контроль. Так, зокрема, контролюючі органи мають боротися із тіньовою зайнятістю населення, яка, за різними оцінками, може сягати 45%.

При цьому він додав, що створення реєстру отримувачів субсидій дозволив виявити серед субсидіантів і мерів великих міст, і власників елітного житла.

Нагадаємо, за даними міністра соцполітики Андрія Реви, за 7 місяців поточного року було помилково нараховано субсидій на суму 5 млрд гривень.

Проект Закону України “Про державний бюджет України на 2019 рік” передбачає субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 55,1 млрд грн.

На сьогодні кошти, які закладені у держбюджет-2018 на субсидії для населення, не витрачені повністю.