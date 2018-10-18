Стало известно, какая ответственность предусмотрена за неправомерное получение субсидии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Ответственность за неправомерное получение субсидии в украинском законодательстве не предусмотрена, однако обнаруженые нарушители вынуждены возвращать полученную субсидию за весь период начисления. Об этом сообщил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко во время брифинга, передал корреспондент УНН.
"Сегодня ответственности за неправомерное получение социальной поддержки в Украине нет. Это проблема, которая не стимулирует население честно декларировать информацию о родственных состояниях. Можно недодекларовать кого-то, забыть, так сказать, указать лицо, имеющее наибольшие доходы. Такие манипуляции", - отметил чиновник.
По его словам, если при предоставлении заявления на получение субсидии домохозяйство не уведомило о доходе одного из зарегистрированных членов семьи, это рано или поздно будет обнаружено. В таких случаях семья вынуждена будет вернуть средства, полученные в виде субсидии.
"Существуют случаи, когда такую субсидию возвращают за два-три года незаконного получения", - подчеркнул Музыченко.
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Напомним, Министерство социальной политики изменило правила предоставления субсидий таким образом, чтобы владельцы нескольких квартир не смогли получать льготы на все свои объекты недвижимости.