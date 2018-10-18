Стало известно, какая ответственность предусмотрена за неправомерное получение субсидии

"Сегодня ответственности за неправомерное получение социальной поддержки в Украине нет. Это проблема, которая не стимулирует население честно декларировать информацию о родственных состояниях. Можно недодекларовать кого-то, забыть, так сказать, указать лицо, имеющее наибольшие доходы. Такие манипуляции", - отметил чиновник.



По его словам, если при предоставлении заявления на получение субсидии домохозяйство не уведомило о доходе одного из зарегистрированных членов семьи, это рано или поздно будет обнаружено. В таких случаях семья вынуждена будет вернуть средства, полученные в виде субсидии.



"Существуют случаи, когда такую ​​субсидию возвращают за два-три года незаконного получения", - подчеркнул Музыченко.



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Напомним, Министерство социальной политики изменило правила предоставления субсидий таким образом, чтобы владельцы нескольких квартир не смогли получать льготы на все свои объекты недвижимости.