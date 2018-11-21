На монетизацию субсидий в проекте бюджета предусмотрено 20 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2019 ко второму чтению перераспределили расходы, в частности на выплату субсидий в денежной форме предусмотрено 20 млрд грн, пишет УНН.
Согласно доработанного проекта, теперь распорядителем этих средств является Министерство социальной политики, которому предусмотрено 350,96 млрд грн на субвенции местным бюджетам и 20 млрд грн на выплату льгот и субсидий гражданам в денежной форме.
В Минсоцполитики считают, что денег предусмотренных на субсидии в бюджете хватит.
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Как ранее сообщал УНН, работников обяжут декларировать доходы ради субсидий. Отметим, что за 7 месяцев 2018 работники перевели в Украину 6,3 млрд долларов.
Напомним, украинцы могут узнавать о назначении субсидий онлайн.
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