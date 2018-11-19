Заробітчан зобов'яжуть декларувати доходи заради субсидій

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про необхідність декларування доходів тих українських громадян, які працюють в інших країнах для забезпечення принципу адресності при призначенні субсидій. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, передає УНН.