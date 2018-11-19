Заробітчан зобов'яжуть декларувати доходи заради субсидій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про необхідність декларування доходів тих українських громадян, які працюють в інших країнах для забезпечення принципу адресності при призначенні субсидій. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, передає УНН.
“Пропозиція щодо необхідності декларування доходів викликана питанням розрахунку розміру субсидій, а не з метою їхнього оподаткування”, — запевнив Андрій Рева.
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За його словами, даний крок викликаний тим, що заробітчани отримують подвійну преференцію у порівнянні з іншими громадянами. Згідно із нормами закону, усі охочі отримати субсидію повинні декларувати всі свої доходи, як ті, що вони отримують в Україні, так і ті, що надходять з-за кордону.
“На практиці відбувається наступне — хто живе і працює в Україні, сплачує податки та ЄСВ, часто не отримує субсидію, оскільки чесно декларує усі доходи (саме за рахунок сплачених цими людьми податків держава надає субсидії громадянам). А ті, хто отримують доходи з-за кордону, як правило, їх не декларують при зверненні за субсидією. У результаті їм субсидія нараховується у більшому розмірі, ніж це могло бути за умови чесного декларування доходів. Це відбувається за рахунок нас з Вами — платників податків в Україні”, — пояснив Міністр соціальної політики.
Він також зазначив, що про оподаткування внаслідок декларації доходів, отриманих з-за кордону, не може йтися, оскільки усі податки з цих доходів були сплачені в державі перебування, а їхнє обкладання податком в Україні було би подвійним оподаткуванням.
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“Коли громадянин звертається за субсидією, він зобов’язаний вказати свої доходи, оскільки ці кошти він витрачає на власне споживання. Але, якщо він не бажає це робити, то немає жодних проблем — але тоді не потрібно звертатися за субсидією”, — резюмував Андрій Рева.
Раніше у Мінсоцполітики розповіли, що провели "відсів" отримувачів субсидій. За офіційними даними Міністерства, 44% українців отримують ті чи інші види соціальної допомоги від держави.