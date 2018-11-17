Рева: 44% українців отримують державну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Україні 44% населення отримує державну допомогу. Про це повідомив у ефірі Радіо Свобода міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН.
"Приблизно 44% людей отримують ті чи інші види державної соціальної допомоги. Але ми повинні розуміти, що, згідно з Конституцією, Україна – держава соціальна", – зазначив міністр.
Зокрема, як зазначив Рева, нині 5 мільйонів домогосподарств в Україні отримують субсидії.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що після внесення змін Кабінетом міністрів до системи надання субсидій відсіялася велика кількість людей, які отримували субсидії.
Як повідомляв УНН, нова програма житлових субсидій почала діяти з 1 травня 2018 року.
Додамо, Кабінет міністрів дав роз'яснення, у яких випадках українські родини можуть користуватися в опалювальний сезон пільгою, а у яких - субсидією.