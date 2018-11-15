Українці обиратимуть між пільгою та субсидією
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Кабінет Міністрів дав роз'яснення, у яких випадках українські родини можуть користуватися в опалювальний сезон пільгою, а у яких - субсидією. Про це йдеться в Урядовому віснику, передає УНН.
“Держава надала право вибору українським сім’ям: користуватися в опалювальний сезон пільгою чи субсидією. Якщо родина має право на субсидію, однак її розмір невеликий і, на її думку, доцільніше сплачувати за комунальні послуги з врахуванням пільги, то необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення про припинення надання субсидії”, — пояснюють урядовці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ПФУ розповіли про нововведення для пенсіонерів
І одразу додають — якщо на опалювальний період сім’ї доцільніше користуватися субсидією, то необхідно буде подати заяву для призначення субсидії.
Підставою для надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг є посвідчення, яке вказує, до якої категорії пільговиків належить та чи інша особа, яка знижка з оплати за житлово-комунальні послуги їй належить. При пільговій оплаті за послуги квитанції мешканцям надходять уже з урахуванням знижки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін розширив коло отримувачів субсидій
Уряд перерахував усі пільгові категорії населення, до них входять:
-
- учасники війни (50% знижка);
-
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (50% знижка);
-
- особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, їх вдови (вдівці) (100% знижка);
-
- учасники бойових дій (75% знижка);
-
- особи з інвалідністю внаслідок війни (100% знижка);
-
- ліквідатори аварії на ЧАЕС та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії (50% знижка);
-
- жертви нацистських переслідувань (знижка від 50 до 100%);
-
- діти війни (25% знижка).
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінсоцполітики: кількість субсидіантів і розмір субсидії через подорожчання газу не зросте
Урядовці дали інфографіку, у яких випадках вигідніше користуватися пільгами зі сплати ЖКП, а в яких — субсидією.
В даному випадку пенсіонеру вигідніше користуватися пільгою учасника бойових дій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ООН: свої пенсії не отримують 63% людей з ОРДЛО
Платникам комунальних платежів пропонують розглянути інший випадок.
У цьому випадку подружжю пенсіонерів вигідніше користуватися субсидією.
Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8550 грн за тис. куб. м., що позначиться на 16%-му зростанні комунальних тарифів нинішньої зими.