Українці обиратимуть між пільгою та субсидією

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Кабінет Міністрів дав роз'яснення, у яких випадках українські родини можуть користуватися в опалювальний сезон пільгою, а у яких - субсидією. Про це йдеться в Урядовому віснику, передає УНН. 

“Держава надала право вибору українським сім’ям: користуватися в опалювальний сезон пільгою чи субсидією. Якщо родина має право на субсидію, однак її розмір невеликий і, на її думку, доцільніше сплачувати за комунальні послуги з врахуванням пільги, то необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення про припинення надання субсидії”, — пояснюють урядовці.

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І одразу додають — якщо на опалювальний період сім’ї доцільніше користуватися субсидією, то необхідно буде подати заяву для призначення субсидії.

Підставою для надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг є посвідчення, яке вказує, до якої категорії пільговиків належить та чи інша особа, яка знижка з оплати за житлово-комунальні послуги їй належить. При пільговій оплаті за послуги квитанції мешканцям надходять уже з урахуванням знижки.

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Уряд перерахував усі пільгові категорії населення, до них входять:

  • учасники війни (50% знижка);
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (50% знижка);
  • особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, їх вдови (вдівці) (100% знижка);
  • учасники бойових дій (75% знижка);
  • особи з інвалідністю внаслідок війни (100% знижка);
  • ліквідатори аварії на ЧАЕС та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії (50% знижка);
  • жертви нацистських переслідувань (знижка від 50 до 100%);
  • діти війни (25% знижка).

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Урядовці дали інфографіку, у яких випадках вигідніше користуватися пільгами зі сплати ЖКП, а в яких — субсидією.

В даному випадку пенсіонеру вигідніше користуватися пільгою учасника бойових дій.

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Платникам комунальних платежів пропонують розглянути інший випадок.


У цьому випадку подружжю пенсіонерів вигідніше користуватися субсидією.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8550 грн за тис. куб. м., що позначиться на 16%-му зростанні комунальних тарифів нинішньої зими.

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