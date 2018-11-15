ООН: свої пенсії не отримують 63% людей з ОРДЛО

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. З 1,7 мільйона пенсіонерів тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей лише 37% отримують пенсії в Україні. Про це повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер під час конференції у Києві, передає кореспондент УНН.

"З 1,7 млн пенсіонерів Донецької і Луганської областей на липень цього року тільки 400 тисяч отримують свою пенсію. Це 37%", - зазначила голова місії.

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За її словами, нових даних наразі немає. При цьому вона нагадала, що у вересні Верховний Суд вирішив, що всі громадяни України мають право на пенсію, незалежно від процедури верифікації. За її словами, ООН також закликає уряд України забезпечити пенсійними виплатами всіх українців, незалежно від їхнього місця реєстрації.

"Корінь проблеми полягає у політиці", - додала вона.

У той же час заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що на підконтрольній території зареєстровані близько 600 тис. пенсіонерів.

У вересні у Мінсоцполітики заявляли, що невдовзі представлять новий порядок соцвиплат переселенцям.

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