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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105467 просмотра

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8 марта, 10:25 • 111359 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 19:19 • 141636 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145405 просмотра

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ООН: свои пенсии не получают 63% людей с ОРДЛО

ООН: свои пенсии не получают 63% людей с ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 10566 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. С 1,7 миллиона пенсионеров временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей только 37% получают пенсии в Украине. Об этом сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер во время конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"С 1,7 млн пенсионеров Донецкой и Луганской областей на июль этого года только 400 тысяч получают свою пенсию. Это 37%", - отметила глава миссии.

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По ее словам, новых данных пока нет. При этом она напомнила, что в сентябре Верховный Суд решил, что все граждане Украины имеют право на пенсию, независимо от процедуры верификации. По ее словам, ООН также призывает правительство Украины обеспечить пенсионными выплатами всех украинсцев, независимо от их регистрации.

"Корень проблемы заключается в политике", - добавила она.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Георгий Тука заявил, что на подконтрольной территории зарегистрировано около 600 тыс. пенсионеров.

В сентябре в Минсоцполитики заявляли, что вскоре представят новый порядок соцвыплат переселенцам.

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