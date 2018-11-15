ООН: свои пенсии не получают 63% людей с ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. С 1,7 миллиона пенсионеров временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей только 37% получают пенсии в Украине. Об этом сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер во время конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"С 1,7 млн пенсионеров Донецкой и Луганской областей на июль этого года только 400 тысяч получают свою пенсию. Это 37%", - отметила глава миссии.
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По ее словам, новых данных пока нет. При этом она напомнила, что в сентябре Верховный Суд решил, что все граждане Украины имеют право на пенсию, независимо от процедуры верификации. По ее словам, ООН также призывает правительство Украины обеспечить пенсионными выплатами всех украинсцев, независимо от их регистрации.
"Корень проблемы заключается в политике", - добавила она.
В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Георгий Тука заявил, что на подконтрольной территории зарегистрировано около 600 тыс. пенсионеров.
В сентябре в Минсоцполитики заявляли, что вскоре представят новый порядок соцвыплат переселенцам.