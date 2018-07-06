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Пенсії та субсидії для переселенців: у Мінсоцполітики нагадали, як проходить верифікація

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Контроль за проведенням соціальних виплат переселенцям здійснюється органами соціального захисту населення не рідше ніж раз на 6 місяців. Представники відповідних органів відвідують місце проживання таких осіб та складають акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї. Чергова перевірка не проводиться лише у випадках, якщо особа пройшла фізичну ідентифікацію у “Ощадбанку”. Крім того, перевірки можуть уникнути переселенці, що працюють в органах державної влади або органах місцевого самоврядування і мають відповідні довідки про це, а також військовослужбовців із числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у зоні бойових дій на Донбасі та мають довідку про це. Про це УНН повідомили у Мінсоцполітики у відповідь на запит.

“Порядком здійснення контролю за проведенням соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО) за місцем їх фактичного проживання/перебування передбачено, що такий контроль здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад шляхом відвідування не рідше ніж одного разу на 6 місяців фактичного місця проживання/перебування ВПО, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї”, — розповіли у Мінсоцполітики.

При цьому, якщо в Єдиній інформаційній базі даних про переселенців є інформація щодо проходження особою фізичної ідентифікації в “Ощадбанку”, то чергова перевірка у відповідному періоді не проводиться.

Також, перевірка не проводиться стосовно:

  • переселенців, які працюють в органах державної влади або органах місцевого самоврядування та які мають довідку з місця роботи про те, що вони там працюють і умови їх роботи потребують постійного перебування на території, де ці органи здійснюють свої повноваження (за винятком відряджень за кордон);
  • військовослужбовців із числа ВПО, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечують її проведення, перебувають безпосередньо на території проведення операції, та мають довідку з військової частини про залучення до проведення операції.

Нагадаємо, Уповноважена Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко у зв’язку з тим, що звільненому з полону “ДНР” професору Ігорю Козловському заблокували пенсії, звернулася до уряду з пропозицією і проханням — вдосконалити процедуру верифікації пенсіонерів-ВПО.

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