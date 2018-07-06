Пенсии и субсидии для переселенцев: в Минсоцполитики напомнили, как проходит верификация

“Порядком осуществления контроля за проведением социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий, заработной платы, других выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) по месту их фактического проживания/пребывания предусмотрено, что такой контроль осуществляют структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов путем посещения не реже одного раза в 6 месяцев фактического места проживания/пребывания ВПЛ, о чем составляется акт обследования материально-бытовых условий семьи”, — рассказали в Минсоцполитики.

При этом, если в Единой информационной базе данных о переселенцах есть информация о прохождении лицом физической идентификации в “Ощадбанке”, то очередная проверка в соответствующем периоде не производится.

Также, проверка не проводится в отношении:



переселенцев, работающих в органах государственной власти или органах местного самоуправления и имеющих справку с места работы о том, что они там работают и условия их работы требуют постоянного пребывания на территории, где эти органы осуществляют свои полномочия (за исключением командировок за границу);



военнослужащих из числа ВПЛ, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимают непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечивают ее проведение, находятся непосредственно на территории проведения операции, и имеют справку из воинской части о привлечении к проведению операции.



Напомним, Уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в связи с тем, что освобожденному из плена “ДНР” профессору Игорю Козловскому заблокировали пенсии, обратилась к правительству с предложением и просьбой — усовершенствовать процедуру верификации пенсионеров-ВПО.