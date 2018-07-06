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Пенсии и субсидии для переселенцев: в Минсоцполитики напомнили, как проходит верификация

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Контроль за проведением социальных выплат переселенцам осуществляется органами социальной защиты населения не реже чем раз в 6 месяцев. Представители соответствующих органов посещают место проживания таких лиц и составляют акт обследования материально-бытовых условий семьи. Очередная проверка не проводится только в случаях, если лицо прошлj физическую идентификацию в "Ощадбанке". Кроме того, проверки могут избежать переселенцы, работающие в органах государственной власти или органах местного самоуправления и имеющие соответствующие справки об этом, а также военнослужащие из числа внутренне перемещенных лиц, находящиеся в зоне боевых действий на Донбассе и имеющие справку об этом. Об этом сообщили УНН в Минсоцполитики в ответ на запрос.

“Порядком осуществления контроля за проведением социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий, заработной платы, других выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) по месту их фактического проживания/пребывания предусмотрено, что такой контроль осуществляют структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов путем посещения не реже одного раза в 6 месяцев фактического места проживания/пребывания ВПЛ, о чем составляется акт обследования материально-бытовых условий семьи”, — рассказали в Минсоцполитики.

При этом, если в Единой информационной базе данных о переселенцах есть информация о прохождении лицом физической идентификации в “Ощадбанке”, то очередная проверка в соответствующем периоде не производится.

Также, проверка не проводится в отношении:

  • переселенцев, работающих в органах государственной власти или органах местного самоуправления и имеющих справку с места работы о том, что они там работают и условия их работы требуют постоянного пребывания на территории, где эти органы осуществляют свои полномочия (за исключением командировок за границу);
  • военнослужащих из числа ВПЛ, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимают непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечивают ее проведение, находятся непосредственно на территории проведения операции, и имеют справку из воинской части о привлечении к проведению операции.

Напомним, Уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в связи с тем, что освобожденному из плена “ДНР” профессору Игорю Козловскому заблокировали пенсии, обратилась к правительству с предложением и просьбой — усовершенствовать процедуру верификации пенсионеров-ВПО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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