Звільненому з ОРДО Козловському заблокували пенсії: обіцяють вирішити найближчими днями
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Звільненому з полону "ДНР" професору Ігорю Козловському заблокували пенсії, питання обіцяють вирішити найближчими днями. Про це заявила заступник голови Верховної Ради, Уповноважена Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook, передає УНН.
"Як Уповноважена Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі сьогодні телефоном спілкувалася з П.Порошенком щодо ситуації з заблокованою пенсією справжньому герою, професору І.Козловському, звільненому нами у грудні 17-го з окупованого Донецька", - повідомила вона.
З її слів, Президент обурений цією ситуацією. "Я теж, як і всі нормальні люди", - вказала Геращенко.
"Задала питання виплат ВПО пенсій і принизливої процедури верифікації уряду під час години запитань у ВР. Так, верифікація потрібна, але чи не варто її вдосконалити, зробити менш принизливою? А випадок з Ігорем Анатолієвичем, з яким ми разом їздили до Лондона, розповідати про незаконно утримуваних (й саме перетин ним кордону став підставою для перевірки й верифікації) - просто кричущий", - наголосила політик.
"Прем‘єр Гройсман пообіцяв розібратися з цим конкретним випадком. Я впевнена, що питання відновлення пенсії Козловському вирішиться в найближчі дні", - вказала Геращенко.
При цьому вона зауважила, що багато є історій і людей, "про яких ми не знаємо".
"Тому звертаюся до уряду з пропозицією і проханням - вдосконалити процедуру верифікації пенсіонерів-ВПО... При цьому я усвідомлюю необхідність верифікації і перевірки пенсіонерів - ВПО, щоб не було зловживань. І також чітко відстоюю позицію, що вся відповідальність за неможливість виплати пенсій на окупованих територіях лежить виключно на РФ - країні-агресору", - зазначила вона.
Нагадаємо, у Мінсоцполітики раніше повідомили, що ВПО в Україні надається щомісячна адреса допомога на покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Крім того, держава гарантує переселенцям виплату соціальної допомоги та пенсій. Також, планується розширити права переселенців щодо взяття на соціальний квартирний облік.