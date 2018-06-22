Звільненому з ОРДО Козловському заблокували пенсії: обіцяють вирішити найближчими днями

ukru
08:24 • 34424 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 79951 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 141828 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 121430 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 164210 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 119578 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 127638 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 165515 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190726 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 306641 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
59 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 51586 перегляди
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

03:44 • 37924 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 59002 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 57116 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 61892 перегляди
Публікації
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 34431 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 61892 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 59002 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 164217 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 181109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 3213 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 48334 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 61401 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 64954 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 62592 перегляди
Актуальне
Звільненому з ОРДО Козловському заблокували пенсії: обіцяють вирішити найближчими днями

Звільненому з ОРДО Козловському заблокували пенсії: обіцяють вирішити найближчими днями

Київ • УНН

 • 10377 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Звільненому з полону "ДНР" професору Ігорю Козловському заблокували пенсії, питання обіцяють вирішити найближчими днями. Про це заявила заступник голови Верховної Ради, Уповноважена Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook, передає УНН.

"Як Уповноважена Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі сьогодні телефоном спілкувалася з П.Порошенком щодо ситуації з заблокованою пенсією справжньому герою, професору І.Козловському, звільненому нами у грудні 17-го з окупованого Донецька", - повідомила вона.

З її слів, Президент обурений цією ситуацією. "Я теж, як і всі нормальні люди", - вказала Геращенко.

"Задала питання виплат ВПО пенсій і принизливої процедури верифікації уряду під час години запитань у ВР. Так, верифікація потрібна, але чи не варто її вдосконалити, зробити менш принизливою? А випадок з Ігорем Анатолієвичем, з яким ми разом їздили до Лондона, розповідати про незаконно утримуваних (й саме перетин ним кордону став підставою для перевірки й верифікації) - просто кричущий", - наголосила політик.

"Прем‘єр Гройсман пообіцяв розібратися з цим конкретним випадком. Я впевнена, що питання відновлення пенсії Козловському вирішиться в найближчі дні", - вказала Геращенко.

При цьому вона зауважила, що багато є історій і людей, "про яких ми не знаємо".

"Тому звертаюся до уряду з пропозицією і проханням - вдосконалити процедуру верифікації пенсіонерів-ВПО... При цьому я усвідомлюю необхідність верифікації і перевірки пенсіонерів - ВПО, щоб не було зловживань. І також чітко відстоюю позицію, що вся відповідальність за неможливість виплати пенсій на окупованих територіях лежить виключно на РФ - країні-агресору", - зазначила вона. 

Нагадаємо, у Мінсоцполітики раніше повідомили, що ВПО в Україні  надається щомісячна адреса допомога на покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Крім того, держава гарантує переселенцям виплату соціальної допомоги та пенсій. Також, планується розширити права переселенців щодо взяття на соціальний квартирний облік. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.51
Bitcoin
$88,193.30
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.88
Золото
$3,063.09
Ethereum
$2,070.29