Освобожденному из ОРДО Козловскому заблокировали пенсии: обещают решить в ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Освобожденному из плена "ДНР" профессору Игорю Козловскому заблокировали пенсии, вопрос обещают решить в ближайшие дни. Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады, Уполномоченная Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook, передает УНН.
"Как Уполномоченная Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе сегодня по телефону общалась с П.Порошенко о ситуации с заблокированной пенсией настоящему герою, профессору И.Козловскому, освобожденному нами в декабре 17-го из оккупированного Донецка", - сообщила она.
По ее словам, Президент возмущен этой ситуацией. "Я тоже, как и все нормальные люди", - указала Геращенко.
"Задала вопрос выплат ВПЛ пенсий и унизительной процедуры верификации правительства во время часа вопросов в ВР. Да, верификация нужна, но не стоит ли ее усовершенствовать, сделать менее унизительной? А случай с Игорем Анатольевичем, с которым мы вместе ездили в Лондон, рассказывать о незаконно удерживаемых (и именно пересечение им границы стало основанием для проверки верификации) - просто вопиющий", - подчеркнула политик.
"Премьер Гройсман пообещал разобраться с этим конкретным случаем. Я уверена, что вопрос восстановления пенсии Козловскому решится в ближайшие дни", - указала Геращенко.
При этом она отметила, что много есть историй и людей, "о которых мы не знаем".
"Поэтому обращаюсь к правительству с предложением и просьбой - усовершенствовать процедуру верификации пенсионеров - ВПЛ... При этом я осознаю необходимость верификации и проверки пенсионеров - ВПЛ, чтобы не было злоупотреблений. И также четко отстаиваю позицию, что вся ответственность за невозможность выплаты пенсий на оккупированных территориях лежит исключительно на РФ - стране-агрессоре", - отметила она.
Напомним, в Минсоцполитики ранее сообщили, что ВПЛ в Украине предоставляется ежемесячная адресная помощь на покрытие расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, государство гарантирует переселенцам выплату социальной помощи и пенсий. Также планируется расширить права переселенцев относительно взятия на социальный квартирный учет.