Виплати для ВПО: яку підтримку надає держава переселенцям

Станом на 8 лютого 2018 року в Україні обліковано понад 1 млн 492,4 тис. переселенців (1 млн 218,2 тис. сімей). Із загальної кількості внутрішньо переміщених осіб майже 49,5 тис. складають особи з інвалідністю, 228,5 тис. — діти та майже 787,2 тис. — пенсіонери.

Щомісячна адресна допомога

З метою соціальної підтримки внутрішньо переміщених сімей (осіб) у 2014 році уряд прийняв постанову № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”.

Держбюджетом України на 2014-2018 виділено кошти:



на 2014 рік — 510 млн грн;



на 2015 рік — 3 млрд 360 млн грн;



на 2016 рік — 3 млрд 210 млн 189,2 тис. грн;



на 2017 рік — 3 млрд 226 млн 665 тис. грн;



на 2018 рік — 3 млрд 211 млн 758,6 тис. гривень.



У документі зазначається, що починаючи з 2017 року уряд тричі підвищував розмір зазначеної допомоги окремим категоріям громадян, зокрема:

1) з липня 2017 року:



дітям з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб: встановлено у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1 312 грн (було — 884 грн).



право на отримання грошової допомоги надано військовослужбовцям із числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, та членам їхніх сімей, незалежно від наявності в них власного житла.



2) з вересня 2017 року:



особам з інвалідністю І групи та дітям з інвалідністю до 130% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 705,6 грн, з 1 грудня 2017 року — 1 784,9 грн).



особам з інвалідністю ІІ групи до 115 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 508,8 грн, з 1 грудня 2017 року — 1 578,9 грн);



граничного розміру загальної суми грошової допомоги, що виплачується на сім’ю, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, до 3 400 гривень.



Крім того, постановою № 689 розширено коло внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання грошової допомоги, шляхом збільшення верхньої межі суми коштів, які можуть мати члени сім’ї переселенця на депозитному банківському рахунку (рахунках) та не втрачати право на отримання грошової допомоги, з 10 до 25 кратного розміру прожиткового мінімуму.

3) з січня 2018 року:



дітям та особам, які отримують пенсії, — до 1 000 гривень;



граничного розміру загальної суми такої допомоги, що виплачується на сім’ю, — до 3 000 гривень та до 5 000 гривень багатодітним сім’ям.



За результатами 2017 року грошову допомогу отримали в середньому 169 437 сімей, сума фінансування склала — 2 798, 9 млн грн.

Соціальне та пенсійне забезпечення переселенців

Виплата пенсій, довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

При цьому, з метою вдосконалення, спрощення механізму соціальних виплат переселенцям постановою КМУ від 13 вересня 2017 року № 689 передбачено, що у разі наявності в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб інформації щодо проходження особою фізичної ідентифікації в “Ощадбанку”, чергова перевірка у відповідному періоді не проводиться.

Також змінами передбачено, що чергова перевірка фактичного місця проживання не проводиться стосовно:



внутрішньо переміщених осіб, які працюють в органах державної влади або органах місцевого самоврядування та якими надано довідку з місця роботи про те, що вони перебувають у трудових відносинах із цими органами влади і умови їх роботи потребують постійного перебування на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження (за винятком відряджень за кордон);



військовослужбовців із числа переселенців, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо на території проведення АТО, за наявності довідки з військової частини про залучення до проведення антитерористичної операції.



Соціальний квартирний облік

Мінсоцполітики розробило законопроект № 7304 “Про внесення змін до Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”. Він передбачає розширення переліку категорій осіб, які користуються правом взяття на соціальний квартирний облік, зокрема, надання такого права особам з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених, що не мають житла для проживання на підконтрольній українській владі території.

Крім того, документ передбачає, що:



Право позачергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення мають діти з інвалідністю (в тому числі взяті на облік внутрішньо переміщених осіб), які не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і які проживають в установах соціального захисту населення, після досягнення повноліття.



Право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення мають особи з інвалідністю I і II групи (у тому числі взяті на облік внутрішньо переміщених осіб).



Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства за результатами розгляду документу на засіданні 7 лютого 2018 року вирішив рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні включити цей законопроект до Порядку денного восьмої сесії і прийняти за основу. А при доопрацюванні документу до розгляду у другому читанні врахувати основні положення альтернативного законопроекту № 7304-1, яким пропонується надати право взяття на соціальний квартирний облік усім внутрішньо переміщеним особам.

Як повідомив у коментарі УНН заступник міністра соціальної політики Олександр Привалов, міністерство розробило законопроект, який дозволяє встати на квартирний облік особам з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та не мають житла для проживання на підконтрольній українській владі території.

“У нас є дуже велика проблема, пов’язана з тим, що внутрішньо переміщені особи зареєстровані за адресою проживання на територіях, які тимчасово непідконтрольні українській владі (на території Донецької та Луганської областей, або на тимчасово окупованій території АР Крим). І звичайно, щоб встати на квартирний облік, переселенцям необхідно реєструватись на підконтрольній території. Прийняття проекту акта сприятиме забезпеченню реалізації права взяття на соціальний квартирний облік осіб з інвалідністю з числа переселенців та отримання у тимчасове користування соціального житла без вимоги наявності місцевої реєстрації”, — пояснив Привалов.

Додамо, якщо ж після доопрацювання законопроекту №7304 до другого читання в нього врахують положення альтернативного законопроекту №7304-1, то право на взяття на квартирний облік без наявності місцевої реєстрації отримають всі переселенці.

Зазначимо, більшість переселенців не мають права стати на квартирний облік, оскільки згідно з Правилами для цього потрібно постійно проживати, а також мати реєстрацію місця проживання у населеному пункті, де вони прагнуть отримати житло. Можливість стати на квартирний облік мають лише деякі категорії переселенців.

Нагадаємо, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років і перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, мають право зараховуватися на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як внутрішньо переміщених осіб.