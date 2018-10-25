Кабмін розширив коло отримувачів субсидій

Субсидія буде призначена тим домогосподарствам, які проживають в одному житловому приміщенні, що перевищує норми площі, та мають розділені особові рахунки. Практика надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг показала, що існують випадки, коли у великих за площею житлових приміщеннях проживають одразу декілька сімей, наприклад у будинках, які отримані в спадок. Але, через велику площу таких будинків раніше їм було відмовлено в отриманні допомоги, не зважаючи на розмір їхнього доходу. Відтепер такі сім'ї отримуватимуть субсидію в розрахунку не на загальну опалювальну площу, а на ту яка належить саме їм, звісно, якщо вона не перевищуватиме встановлені норми.