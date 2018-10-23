У Мінсоцполітики роз'яснили, чи можуть усно відмовити в субсидії

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Усна відмова у наданні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг є неправомірною. Про це заявила заступник міністра соціальної політики України Лариса Попова під час селекторної наради, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.