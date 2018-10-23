У Мінсоцполітики роз'яснили, чи можуть усно відмовити в субсидії

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Усна відмова у наданні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг є неправомірною. Про це заявила заступник міністра соціальної політики України Лариса Попова під час селекторної наради, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

“Дуже важливе питання, яке хвилює людей, це усна відмова у призначенні субсидій — це неприпустимо, кожна людина має право подати заяву та декларацію і отримати чітку відповідь щодо результатів їх розгляду”, — цитує прес-служба заяву Лариси Попової.

Крім того, чиновниця доручила регіональним відділенням відомства врегулювати режим роботи таким чином, щоби запобігти виникненню черг.

При цьому вона підкреслила, що значну частину відповідальності відтепер отримали комісії, утворені при місцевих органах влади, які розглядатимуть кожне питання щодо призначення чи непризначення субсидії в індивідуальному порядку.

Нововведення торкнулись і розрахунку суми субсидії: відтепер до суми доходів домогосподарства не зараховуються аліменти, а домогосподарствам, які проживають в одному житловому приміщенні з розділеними особовими рахунками, призначатиметься субсидія на їхню частину опалювальної площі, якщо та не перевищує встановлений норматив.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики планує запровадити вибіркові перевірки домогосподарств, які претендують на отримання субсидій, а потім створюватиме “сірі” і “білі” списки одержувачів пільг.

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