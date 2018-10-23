В Минсоцполитики разъяснили, могут ли устно отказать в субсидии

"Очень важный вопрос, который волнует людей, это устный отказ в назначении субсидий - это недопустимо, каждый человек имеет право подать заявление и декларацию и получить четкий ответ о результатах их рассмотрения", - цитирует пресс-служба заявление Ларисы Поповой.

Кроме того, чиновница поручила региональным отделениям ведомства урегулировать режим работы таким образом, чтобы предотвратить возникновение очередей.

При этом она подчеркнула, что значительную часть ответственности отныне получили комиссии, созданные при местных органах власти, которые будут рассматривать каждый вопрос о назначении или не назначении субсидии в индивидуальном порядке.

Нововведения коснулись и расчета суммы субсидии: отныне к сумме доходов домохозяйства не засчитываются алименты, а домохозяйствам, проживающим в одном жилом помещении с разделенными лицевыми счетами, будет назначаться субсидия на их часть отапливаемой площади, если та не превышает установленный норматив.

Напомним, Министерство социальной политики планирует ввести выборочные проверки домохозяйств, претендующих на получение субсидий, а затем создавать "серые" и "белые" списки получателей льгот.