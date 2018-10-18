Мінсоцполітики планує удосконалити перевірки правомірності надання субсидій

"Одним з аспектів розвитку ситуації на майбутнє ми вбачаємо необхідність запровадження вибіркових перевірок, які будуть базуватися на ризикоорієнтованих підходах. Ми говоримо про те, що нам необхідно оцінювати ризик можливого шахрайства на етапі звернення, а потім формувати так звані сірі і білі списки, які дадуть можливість більш досконально підійти до перевірки тих, хто потенційно може надавати недостовірну інформацію і з меншою прискіпливістю перевіряти або взагалі не перевіряти ті домогосподарства, які отримують соціальну допомогу і увійшли до "білого" списку", - зазначив чиновник.



За його словами, така ініціатива може бути втілена в практику Мінсоцполітики в найближчий час.



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При цьому він додав, що досконалий контроль кожного домогосподарства, яке претендує на отримання субсидії, неможливий, оскільки бюджет Мінсоцполітики не зможе утримувати величезну "армію" соціальних інспекторів.



Нагадаємо, Міністерство соціальної політики змінило правила надання субсидій таким чином, щоб власники кількох квартир не змогли отримувати пільги на всі свої об’єкти нерухомості.

Сьогодні, кошти, які закладені у держбюджет-2018 на субсидії для населення, не витрачені повністю. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр соціальної політики Андрій Рева