Минсоцполитики планирует усовершенствовать проверки правомерности предоставления субсидий

"Одним из аспектов развития ситуации на будущее мы видим необходимость внедрения выборочных проверок, которые будут базироваться на рискоориентированных подходах. Мы говорим о том, что нам необходимо оценивать риск возможного мошенничества на этапе обращения, а затем формировать так называемые серые и белые списки, которые дадут возможность более досконально подойти к проверке тех, кто потенциально может предоставлять недостоверную информацию и с меньшей тщательностью проверять или вообще не проверять те домохозяйства, которые получают социальные пособия и вошли в "белый" список", - отметил чиновник.



По его словам, такая инициатива может быть воплощена в практику Минсоцполитики в ближайшее время.



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При этом он добавил, что совершенный контроль каждого домохозяйства, которое претендует на получение субсидии, невозможен, поскольку бюджет Минсоцполитики не сможет удерживать огромную "армию" социальных инспекторов.



Напомним, Министерство социальной политики изменило правила предоставления субсидий таким образом, чтобы владельцы нескольких квартир не смогли получать льготы на все свои объекты недвижимости.

Сегодня, средства, которые заложены в госбюджет-2018 на субсидии для населения, не израсходованные полностью. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр социальной политики Андрей Рева.