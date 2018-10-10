В уряді унеможливили надання субсидій власникам квартир, які здаються в оренду

"Окремі громадяни оформлювали субсидію в окремих пунктах і здавали в найм житло з уже оформленою субсидією. Ні для кого не секрет, це носило достатньо масовий характер", - зазначив чиновник.

За його словами, крім того, 1 млн домогосподарств отримували субсидії, маючи серед членів родини громадян працездатного віку, які отримували доходи менше прожиткового мінімуму або ж взагалі не отримували таких.

"Маючи пул таких ситуацій, з травня поточного року було впроваджено зміни щодо критеріїв надання субсидії, які враховують на поточний момент не тільки критерії офіційного доходу, а й певні елементи майнового стану, інші характеристики, які стимулюють чи мають стимулювати громадян до офіційного працевлаштування, декларування доходів, страхування себе в системі загально обов'язкового страхування з метою отримання пенсії в майбутньому і так далі", - пояснив чиновник.

Також він уточнив, що комісії з надання субсидії вже делеговане право виключати зі складу домогосподарства окремих прописаних членів родини, які не проживають в ньому, при розрахунку субсидії. Виключення можна досягти, надавши довідку з місця роботи, з житлової організації, договір оренди-найму житла, довідку щодо термінового лікування. Коли ж особа не може надати жодного з перелічених документів, соціальний інспектор здійснює обстеження побутових умов домогосподарства. Він складає відповідний акт, який також може стати основою для виключення доходів окремих громадян при вирішенні питання надання субсидії. Як зазначив В.Музиченко, багато громадян вже скористалися такою можливістю.

Нагадаємо, в кінці вересня міністр соціальної політики Андрій Рева назвав документи, які треба подавати для отримання субсидії. У стандартних випадках для оформлення субсидії українцям треба подавати лише заяву і декларацію про доходи.