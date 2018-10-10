В правительстве невозможным предоставление субсидий владельцам квартир, которые сдаются в аренду

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Министерство социальной политики изменило правила предоставления субсидий таким образом, чтобы владельцы нескольких квартир не смогли получать льготы на все свои объекты недвижимости. Об этом заявил директор директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко во время пресс-конференции, передал корреспондент.

"Отдельные граждане оформляли субсидию в отдельных пунктах и ​​сдавали в наем жилье с уже оформленной субсидией. Ни для кого не секрет, это носило достаточно массовый характер", - отметил чиновник.

По его словам, кроме того, 1 млн домохозяйств получали субсидии, имея среди членов семьи граждан трудоспособного возраста, получавших доходы меньше прожиточного минимума или вообще не получали таких.

"Имея пул таких ситуаций, с мая текущего года был введен изменения относительно критериев предоставления субсидии, которые учитывают на текущий момент не только критерии официального дохода, но и определенные элементы имущественного положения, другие характеристики, которые стимулируют или должны стимулировать граждан к официального трудоустройства, декларирование доходов, страхование себя в системе общих обязательного страхования с целью получения пенсии в будущем и так далее ", - пояснил чиновник.

Также он уточнил, что комиссии по предоставлению субсидии уже делегировано право исключать из состава домохозяйства отдельных прописанных членов семьи, которые не проживают в нем, при расчете субсидии. Исключение можно достичь, предоставив справку с места работы, с жилищной организации, договор аренды-найма жилья, справку о срочном лечении. Когда же лицо не может предоставить ни одного из перечисленных документов, социальный инспектор осуществляет обследование бытовых условий домохозяйства. Он составляет соответствующий акт, который также может стать основой для исключения доходов отдельных граждан при решении вопроса предоставления субсидии. Как отметил В.Музиченко, многие граждане уже воспользовались такой возможностью.

Напомним, в конце сентября министр социальной политики Андрей Рева назвал документы , которые нужно подавать для получения субсидии. В стандартных случаях для оформления субсидии Украинская надо подавать только заявление и декларацию о доходах.

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