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В уряді розповіли про субсидії для безробітних

В уряді розповіли про субсидії для безробітних

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Кабінеті міністрів України пояснили, яким чином безробітні громадяни України, які не стоять на обліку в центрі зайнятості, можуть отримувати субсидію, передає УНН з посиланням на урядовий портал Teplo.gov.ua.

"Запропоновано два варіанти для безробітних, які не стоять на обліку в центрі зайнятості, – чесно декларувати свої доходи, отримані за кордоном та сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду, або органи соцзахисту автоматом рахуватимуть таким людям працездатного віку у дохід три прожиткові мінімуми – 5286 гривень (1762*3) – якщо вони хочуть користуватися соціальною допомогою. Також необхідно буде сплатити єдиний соціальний внесок за три місяці у розмірі, що не менший ніж мінімальний", - йдеться у повідомленні.

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Також на порталі поінформували, що коли у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, в розрахунок сукупного доходу такого домогосподарства включається середньомісячний дохід таких осіб у розмірі:

  •  половини одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, — у разі, коли такі особи протягом цього періоду перебували на строковій військовій службі;
  •  одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, — у разі, коли такі особи протягом цього періоду навчалися за денною формою навчання у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості;
  •  одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, — в окремих випадках за рішенням комісії у разі, коли такі особи перебувають у складних життєвих обставинах;
  •  фактично отриманих такими особами доходів — у разі, коли такі особи протягом цього періоду отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по огляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по безробіттю;
  •  фактично отриманих такими особами доходів — у разі, коли такі доходи протягом цього періоду отримувала особа, яка станом на кінець такого періоду не досягла 18-річного віку.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики розповіло про субсидії українцям, які довго були за кордоном. 

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