В правительстве рассказали о субсидиях для безработных

"Предложено два варианта для безработных, которые не стоят на учете в центре занятости, - честно декларировать свои доходы, полученные за рубежом и платить страховые взносы в Пенсионный фонд, или органы соцзащиты автоматом считать таким людям трудоспособного возраста в доход три прожиточных минимума - 5286 гривен (1762*3) - если они хотят пользоваться социальной помощью. Также необходимо будет уплатить единый социальный взнос за три месяца в размере, не меньше минимального", - говорится в сообщении.



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Также на портале сообщили, что когда в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства являются лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, в расчет совокупного дохода такого домохозяйства включается среднемесячный доход таких лиц в размере:



половины одного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, - в случае, когда такие лица в течение этого периода находились на срочной военной службе;



одного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, - в случае, когда такие лица в течение этого периода учились на дневной форме обучения в учреждениях среднего образования, профессионально-технических учебных заведениях, учреждениях высшего образования или зарегистрированы в службе занятости как ищущие работу, и в этот период учились в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости;



одного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы - в отдельных случаях по решению комиссии в случае, когда такие лица находятся в сложных жизненных обстоятельствах;



фактически полученных такими лицами доходов - в случае, когда такие лица в течение этого периода получали хотя бы один из следующих видов дохода, как пенсию, стипендию, пособие при рождении (усыновлении) ребенка, помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, помощь по уходу за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства, помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, временную государственную социальную помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила пра ва на пенсионную выплату, пособие по безработице;



фактически полученных такими лицами доходов - в случае, когда такие доходы в течение этого периода получало лицо, по состоянию на конец этого периода не достигшего 18-летнего возраста.



Напомним, в Минсоцполитики рассказало о субсидии украинском, которые долго были за границей.