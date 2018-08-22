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У жовтні 800 тисячам українців автоматично перерахують субсидії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У жовтні 800 тисячам українців, які подали документи на субсидії, але не отримали їх на літній період, органи соцзахисту автоматично проведуть перерахунок та винесуть рішення про надання чи ненадання субсидії. Про це на засіданні уряду повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.

У жовтні 800 тисячам українців автоматично перерахують субсидії

“Половина громадян, які мали право на субсидії, вже звернулися. 2,6 тис. сімей вже було призначено субсидії. Ще 800 тис. громадян подали документи, проте в них не вийшла субсидія по їхнім доходам. Але їм автоматично проведуть перерахунок у жовтні місяці”, — повідомив Рева.

Як додав він, ще близько 40-45% тих, хто мають право на субсидію, вичікують.

“Тому що не хочуть декларувати доходи, особливо ті, хто знаходяться за межами України. Але я впевнений, що більша частина цих людей у жовтні звернуться, і ми обов’язково розглянемо їхні документи, щоб до 1 січня 2019 року завершити процес верифікації”, — зауважив міністр соцполітики.

Загалом, за словами Реви, все йде до повної монетизації.

“Це буде поетапний процес у 2019 році. Кожний громадянин з 2019 року має отримувати живі кошти на оплату житлово-комунальних послуг”, — наголосив міністр.

Як повідомляв УНН, відтепер українці можуть дізнаватись про те, чи призначено їм субсидії та який її розмір, на сайті subsidii.ioc.gov.ua.

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