В октябре 800 тысячам украинцев автоматически пересчитают субсидии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В октябре 800 тысячам украинцев, которые подали документы на субсидии, но не получили их на летний период, органы соцзащиты автоматически проведут перерасчет и вынесут решение о предоставлении или непредоставлении субсидии. Об этом на заседании правительства сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
"Половина граждан, имеющих право на субсидии, уже обратились. 2,6 тыс. семей уже были назначены субсидии. Еще 800 тыс. граждан подали документы, однако у них не вышла субсидия по их доходам. Но им автоматически проведут перерасчет в октябре", - сообщил Рева.
Как добавил он, еще около 40-45% тех, кто имеет право на субсидию, выжидают.
"Потому что не хотят декларировать доходы, особенно те, кто находятся за пределами Украины. Но я уверен, что большая часть этих людей в октябре обратится, и мы обязательно рассмотрим их документы, чтобы до 1 января 2019 года завершить процесс верификации, - отметил министр соцполитики.
В целом, по словам Ревы, все идет к полной монетизации.
"Это будет поэтапный процесс в 2019 году. Каждый гражданин с 2019 года должен получать живые деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг", - подчеркнул министр.
Как сообщал УНН, отныне украинцы могут узнавать о том, назначена ли им субсидия и каков ее размер, на сайте subsidii.ioc.gov.ua.