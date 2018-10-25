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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин расширил круг получателей субсидий

Кабмин расширил круг получателей субсидий

Киев  •  УНН

 • 31214 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Изменения в порядке назначения жилищных субсидий расширяют круг их получателей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает УНН.

“Правительство проработало проблемы по реализации программы жилищных субсидий и внесло необходимые изменения в действующий механизм по адресному предоставлению помощи”, — говорится в сообщении.

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  • Если ЕСВ не уплачивается по вине работодателя, субсидию будут назначать на общих условиях. Это означает, что если отсутствует уплата единого социального взноса не по вине гражданина, а из-за неплатежей учреждения, где он или она работает, то субсидия будет назначена. Таким образом граждане, которые работают и честно платят налоги будут защищены от негативных факторов, которые от них не зависят.
  • Если ЕСВ не уплачивается из-за отсутствия работы, то субсидия будет предоставлена безработным в сельской местности и райцентрах, а также безработным в городах при условии пребывания на учете в центре занятости. Субсидия — это государственная помощь, которая финансируется средствами налогоплательщиков, а потому важным является обеспечение адресности этой помощи для целевого использования каждой гривны этих средств. И именно поэтому, помощь должны получать те граждане, которые действительно оказались в тяжелых жизненных условиях, а не желающие сэкономить за счет других, отказываясь при этом от работы. Однако, есть объективная разница между условиями и возможностью трудоустройства в крупных городах и в маленьких городках и поселках: если в городах есть дефицит рабочей силы, то в поселках наоборот — дефицит рабочих мест. С учетом этого была принята указанная норма, которая требует от жителей городов пребывания на учете в центрах занятости, как признак того, что человек пытается выйти из затруднительной ситуации и заработать средства честным трудом, а во время сложного периода их жизни государство окажет необходимую поддержку в виде субсидий.

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  • Субсидия будет назначаться гражданам, которые работают за рубежом и платят там ЕСВ, это нужно подтвердить документально. Если же ЕСВ не уплачивается за рубежом, то такие граждане имеют возможность заключить договор об уплате единого социального взноса в Украине, и получить право на субсидию.

  • Трудоспособные онкобольные (при наличии заключения ВКК), или семьи, в которых есть алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), получать субсидию на основе обращения в Комиссию. Именно специальные комиссии образованы при местных органах власти определять в каждой конкретной ситуации, действительноли домохозяйство нуждается в помощи. Такой индивидуальный подход позволит обеспечить адресность поддержки и избежать отказов в ее предоставлении из-за формальной преграды.

  • Субсидия будет начисляться на отапливаемую площадь, которая не превышает 120 квадратных метров для квартир и 200 квадратных метров для индивидуальных домов. Во время реализации программы субсидий происходили ситуации, когда людям отказывалось в помощи из-за превышения норм площади жилья, при том отапливаемая площадь была значительно меньше из-за, например, пристройки хозяйственных помещений в обычных сельских домах. Пристройки не отапливались, а следовательно, на них не тратилась субсидия. Расчет субсидии на отапливаемую площадь позволит избежать этой искусственной преграды.

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  • Предусмотрено получение субсидии для категорий граждан на площадь сверх нормы, но не более 30% от нормы, а именно: для получателей пенсий в связи с потерей кормильца; получателей пенсий по выслуге лет; получателей социальной помощи по инвалидности с детства и детям с инвалидностью. Также, оставлена без изменений норма для неучета норм площади для многодетных семей и домов семейного типа.

  • Субсидия будет назначена тем домохозяйствам, которые проживают в одном жилом помещении, превышающем нормы площади, и имеющих разделенные лицевые счета. Практика предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг показала, что существуют случаи, когда в больших по площади жилых помещениях проживают сразу несколько семей, например в домах, полученных по наследству. Но, из-за большой площади таких домов ранее им было отказано в получении помощи, несмотря на размер их дохода. Отныне такие семьи будут получать субсидию в расчете не на общую отапливаемую площадь, а на ту, которая принадлежит именно им, конечно, если она не будет превышать установленные нормы.

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  • Теперь при расчете размера субсидии не будут учитываться алименты, уплаченные ребенка. Не будет учитываться и полученная домохозяйством специальная бюджетная дотация за выращивание телят. В таких случаях, сумма субсидии будет больше из-за неучета части доходов, которые брались в расчет раньше.

  • Граждане будут платить только стоимость фактически потребленной услуги. То есть, если газа, воды или электроэнергии потреблено меньше обязательного платежа, то уплачено будет ровно за потребленное.

Также в Минсоцполитики отметили, что потребность в повторных обращениях в органы социальной защиты населения из-за изменения в порядке начисления размера субсидий — отсутствует. Расчет уже назначенных субсидий за новыми параметрами состоится в автоматическом режиме на отопительный сезон. Те, кто раньше не обращался за субсидией, может сделать это в любое удобное для себя время.

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Также в Минсоцполитики, что отказ в субсидии в устной форме — противоправный. Каждый имеет право обратиться за субсидией и получить официальное решение от органа социальной защиты населения. В случаях нарушения прав Минсоцполитики просит обращаться по телефонам горячей правительственной линии 15-45 и специальной горячей линии для таких случаев по номеру 0-800-502-757.

Напомним, проект Государственного бюджета на 2019 год предусматривает субвенцию в размере 55,1 млрд грн на субсидии.

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