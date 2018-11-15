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Украинцы будут выбирать между льготой и субсидией

Украинцы будут выбирать между льготой и субсидией

Киев  •  УНН

 • 29989 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Кабинет Министров дал розъяснення, в каких случаях украинские семьи могут пользоваться в отопительный сезон льготой, а в каких - субсидией. Об этом говорится в правительственном вестнике, передает УНН.

“Государство предоставило право выбора украинским семьям: пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией. Если семья имеет право на субсидию, однако ее размер небольшой и, по ее мнению, целесообразнее платить за коммунальные услуги с учетом льготы, то необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии”, - объясняют чиновники.

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И сразу добавляют — если на отопительный период семье целесообразнее пользоваться субсидией, то необходимо будет подать заявление для назначения субсидии.

Основанием для предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг является удостоверение, которое указывает, к какой категории льготников относится то или иное лицо, и какая скидка по оплате за жилищно-коммунальные услуги ему принадлежит. При льготной оплате за услуги квитанции жителям поступают уже с учетом скидки.

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Правительство перечислило все льготные категории населения, в них входят:

  • участники войны (50% скидка);
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны (50% скидка);
  • лица, имеющие особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, их вдовы (вдовцы) (100% скидка);
  • участники боевых действий (75% скидка);
  • лица с инвалидностью вследствие войны (100% скидка);
  • ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС 1 и 2 категории (50% скидка);
  • жертвы нацистских преследований (скидка от 50 до 100%);
  • дети войны (25% скидка).

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Чиновники дали инфографику, в каких случаях выгоднее пользоваться льготами по уплате ЖКУ, а в каких — субсидией.

В данном случае пенсионеру выгоднее пользоваться льготой участника боевых действий.

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Плательщикам коммунальных платежей предлагают рассмотреть другой случай.


В этом случае супругам пенсионеров выгоднее пользоваться субсидией.

Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% — до 8550 грн за тыс. куб. м., что скажется на 16% -ном росте коммунальных тарифов нынешней зимы.

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