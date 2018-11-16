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В Україні "просіяли" отримувачів субсидій

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Після внесення змін Кабінетом міністрів до системи надання субсидій відсіялася велика кількість людей, які отримували субсидії. Про це повідомив в ефірі одного з українських телеканалів віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН.

"На сьогодні вже певні наші захисні ідеї спрацювали. І ми бачимо, що досить велика кількість людей випали через систему субсидій з об'єктивних обставин. Наприклад те, що людина має досить гарну квартиру і здавала її в оренду, отримувала за це кошти, але разом із цим отримувала субсидію. І друге – це люди, які мають високі тіньові доходи, мають люксові автомобілі, досить велику люксову житлову площу і отримували субсидію. Тобто цю частину субсидіантів ми відсіяли", – сказав він.

За словами Розенка, внесеними змінами було врегульоване питання щодо безробітних, щодо сплати єдиного соціального внеску, щодо людей, які прописані, але не проживають за вказаною адресою.

Також, зазначив посадовець, уряд надав більше повноважень місцевим органам влади для розв'язання суперечливих питань.

Як повідомляв УНН, нова програма житлових субсидій почала діяти з 1 травня 2018 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дав роз'яснення, у яких випадках українські родини можуть користуватися в опалювальний сезон пільгою, а у яких - субсидією

Окрім того, раніше у Мінсоцполітики заявляли, що кількість субсидіантів і розмір субсидії через подорожчання газу не зросте.

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