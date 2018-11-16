В Украине "просеяли" получателей субсидий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. После внесения изменений Кабинетом министров в систему предоставления субсидий отсеялось большое количество людей, которые получали субсидии. Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН.
"На сегодня уже определенные наши защитные идеи сработали. И мы видим, что достаточно большое количество людей выпало через систему субсидий по объективным обстоятельствам. Например то, что человек имеет достаточно хорошую квартиру и сдавал ее в аренду, получал за это деньги, но вместе с этим получал субсидию. И второе - это люди, которые имеют высокие теневые доходы, имеют люксовые автомобили, достаточно большую люксовую жилую площадь и получали субсидию. То есть эту часть субсидиантив мы отсеяли", - сказал он.
По словам Розенко, внесенными изменениями был урегулирован вопрос о безработных, об уплате единого социального взноса, в отношении людей, которые прописаны, но не проживают по указанному адресу.
Также, отметил чиновник, правительство предоставило больше полномочий местным органам власти для решения спорных вопросов.
Как сообщал УНН, новая программа жилищных субсидий начала действовать с 1 мая 2018 года.
Напомним, Кабинет министров дал разъяснения, в каких случаях украинские семьи могут пользоваться в отопительный сезон льготой, а в каких - субсидией.
Кроме того, ранее в Минсоцполитики заявляли, что количество субсидиантов и размер субсидии из-за подорожания газа не возрастет.