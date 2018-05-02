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Нова програма субсидій: в уряді пояснили, що змінилось

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Нова програма житлових субсидій, яка почала діяти з 1 травня 2018 року, є соціально справедливою та більш адресною. Зміни направлені на те, щоб всі ті, хто справді потребує субсидії — її отримали. При цьому вводяться такі механізми, при яких багаті люди більше не зможуть паразитувати за кошт всіх платників податків, передає УНН з посиланням на TEPLO.GOV.UA.

Нова програма субсидій: в уряді пояснили, що змінилось

Предмети розкоші та здача квартири в оренду

Відтепер, якщо у власності сім’ї є автомобіль, якому менше п’яти років з дати випуску, крім мопеда та авто, наданого органом соціального захисту населення, субсидію не призначатимуть.

Крім того, у Декларації про доходи, з’явиться нова графа “інші доходи”, де свідомі громадяни своєї держави, зможуть декларувати кошти, отримані, зокрема, від здачі в оренду квартири.

Власникам величезних помешкань субсидію не даватимуть

З 1 травня 2018 року якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів або будинку — 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, власники або мешканці такого помешкання повинні будуть оплачувати комунальні послуги в повному обсязі.

Зміни для безробітних, які не стоять на обліку в центрі зайнятості

Запропоновано два варіанти для безробітних, які не стоять на обліку в центрі зайнятості, — чесно декларувати свої доходи, отримані за кордоном та сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду, або органи соцзахисту автоматом рахуватимуть таким людям працездатного віку у дохід три прожиткові мінімуми — 5286 гривень (1762*3) — якщо вони хочуть користуватися соціальною допомогою. Також необхідно буде сплатити єдиний соціальний внесок за три місяці у розмірі, що не менший ніж мінімальний.

В Мінсоцполітики переконані, це стимулюватиме українців до офіційного працевлаштування, вирівняє соціальну несправедливість, врегулює відносини між сусідами та спонукатиме усіх декларувати зароблені за кордоном кошти.

Соціальні нормативи наблизили до реальних потреб людей

З 1 травня 2018 року соціальна норма на газове опалення становитиме 4,5 кубометри на 1 м кв. площі, електроопалення — 30 кВт*год на 1 м. кв. площі.

Крім того, при призначені субсидії на понаднормову площу житла, норма може бути збільшена не більш ніж на 30%.

Все, що вимірюється лічильником і на що надається житлова субсидія, у разі невикористання наданої допомоги, за результатами сезону повертатиметься до бюджету країни. В тому числі невикористана субсидія на газ і електроенергію, які не використовуються для опалення.

Переселенці та ОТГ

Позитивне нововведення для внутрішньо-переміщених осіб та об’єднаних територіальних громад. Субсидію ВПО можна буде оформити без договору оренди житла. Достатньо буде подати в управління соціального захисту населення лише Заяву і Декларацію, у якій зазначається склад домогосподарства з урахуванням внутрішньо-переміщених осіб. І на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов буде призначено житлову субсидію.

А об’єднаним територіальним громадам надано право приймати від громадян документи для оформлення субсидії для передачі їх органам соціального захисту населення. Це аналогічно тому, як зараз відбувається у сільських і селищних радах.

Підтримка малого фермерства

Тепер органи соцзахисту враховуватимуть лише 30% доходів від реалізації молока молокопереробникам. В Мінсоцполітики вважають, що це сприятиме розвитку фермерства й належному утриманню худоби.

Премія для економних

Так як і минулого року, під монетизацію підпадають зекономлених домогосподарствами 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу. У грошовому еквіваленті це майже 700 гривень.

До 1 липня 2017 року підприємства-виробники чи підприємства-виконавці послуг з газо-, та електропостачання нададуть структурному підрозділу з питань соцзахисту населення списки енергоощадних субсидіантів із зазначенням суми невикористаної державної допомоги.

Субсидіантам, які вели енергоефективне домогосподарство, для отримання коштів необхідно буде до 1 вересня подати заяву у місцеве управління соцзахисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність.

Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення.

Відкриття рахунку в банку, як і вибір самого банку, через який проводяться виплати соціальних допомог та пенсій, або у відділеннях “Укрпошти” має здійснюватися субсидіантом самостійно. На момент подачі заяви рахунок в банку повинен бути уже відкритим. При цьому у містах виплати здійснюватимуть виключно через банки, а в сільській місцевості — через банки або пошту за вибором.

Нагадаємо, монетизація субсидій здійснюватиметься в один етап — з 1 січня 2019 року субсидії населенню надаватимуть готівкою. Водночас передбачається запровадження двох механізмів виплат. На розмір та кількість наданих субсидій сама по собі монетизація не вплине

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