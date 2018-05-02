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Новая программа субсидий: в правительстве объяснили, что изменилось

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Новая программа жилищных субсидий, которая начала действовать с 1 мая 2018 года, является социально справедливой и более адресной. Изменения направлены на то, чтобы все те, кто действительно нуждается в субсидии - ее получили. При этом вводятся такие механизмы, при которых богатые люди больше не смогут паразитировать за счет всех налогоплательщиков, передает УНН со ссылкой на TEPLO.GOV.UA.

Новая программа субсидий: в правительстве объяснили, что изменилось

Предметы роскоши и сдача квартиры в аренду

Отныне, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет с даты выпуска, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, субсидию назначать не будут.

Кроме того, в Декларации о доходах, появится новая графа “другие доходы”, где сознательные граждане своего государства, смогут декларировать средства, полученные, в частности, от сдачи в аренду квартиры.

Владельцам больших жилищ субсидию не дадут

С 1 мая 2018 года если площадь квартиры превышает 120 кв. метров или дома — 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей, владельцы или жители такого помещения должны будут оплачивать коммунальные услуги в полном объеме.

Изменения для безработных, которые не стоят на учете в центре занятости

Предложено два варианта для безработных, которые не стоят на учете в центре занятости, — честно декларировать свои доходы, полученные за рубежом и платить страховые взносы в Пенсионный фонд, или органы соцзащиты будут автоматом считать таким людям трудоспособного возраста в доход три прожиточных минимума — 5286 гривен (1762*3) — если они хотят пользоваться социальной помощью. Также необходимо будет уплатить единый социальный взнос за три месяца в размере, не меньше минимального.

В Минсоцполитики убеждены, это будет стимулировать украинцев к официальному трудоустройству, выровняет социальную несправедливость, урегулирует отношения между соседями и будет побуждать всех декларировать заработанные за границей деньги.

Социальные нормативы приблизили к реальным потребностям людей

С 1 мая 2018 года социальная норма на газовое отопление составит 4,5 кубометра на 1 м кв. площади, электроотопление — 30 кВт*ч на 1 м кв. площади.

Кроме того, при назначении субсидии на площадь жилья, сверх нормы, норма может быть увеличена не больше чем на 30%.

Все, что измеряется счетчиком и на что предоставляется жилищная субсидия, в случае неиспользования предоставленной помощи, по результатам сезона возвращаться в бюджет страны. В том числе неиспользованная субсидия на газ и электроэнергию, которые не используются для отопления.

Переселенцы и ОТГ

Положительное нововведение для внутренне перемещенных лиц и объединенных территориальных общин. Субсидию ВПЛ можно будет оформить без договора аренды жилья. Достаточно подать в управление социальной защиты населения лишь Заявление и Декларацию, в которой отмечается состав домохозяйства с учетом внутренне перемещенных лиц. И на основании акта обследования материально-бытовых условий будет назначена жилищная субсидия.

А объединенным территориальным общинам предоставлено право принимать от граждан документы для оформления субсидии для передачи их органам социальной защиты населения. Это аналогично тому, как сейчас происходит в сельских и поселковых советах.

Поддержка малого фермерства

Теперь органы соцзащиты будут учитывать лишь 30% доходов от реализации молока молокопереработчиками. В Минсоцполитики считают, что это будет способствовать развитию фермерства и надлежащему содержанию скота.

Премия для экономных

Так как и в прошлом году, под монетизацию подпадают сэкономленных домохозяйствами 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа. В денежном эквиваленте это почти 700 гривен.

До 1 июля 2017 года предприятия-производители или предприятия-исполнители услуг по газо- и электроснабжению предоставят структурному подразделению по вопросам соцзащиты населения списки энергосберегающих субсидиантов с указанием суммы неиспользованной государственной помощи.

Субсидиантам, которые вели энергоэффективное домохозяйство, для получения средств необходимо будет до 1 сентября подать заявление в местное управление соцзащиты населения, на основании которой будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления.

Открытие счета в банке, как и выбор самого банка, через который производятся выплаты социальных пособий и пенсий, или в отделениях “Укрпочты” должно осуществляться субсидиантом самостоятельно. На момент подачи заявления счет в банке должен быть уже открытым. При этом в городах выплаты будут осуществлять исключительно через банки, а в сельской местности — через банки или почту по выбору.

Напомним, монетизация субсидий будет осуществляться в один этап — с 1 января 2019 года субсидии населению будут предоставлять наличными. В то же время предполагается введение двух механизмов выплат. На размер и количество предоставленных субсидий сама по себе монетизация не повлияет.

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