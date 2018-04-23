Монетизація субсидій: що чекає на українців наступного року

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Монетизація субсидій здійснюватиметься в один етап - з 1 січня 2019 року субсидії населенню надаватимуть готівкою. Водночас передбачається запровадження двох механізмів виплат. На розмір та кількість наданих субсидій сама по собі монетизація не вплине, але загалом у Мінсоцполітики готують зміни до системи субсидіювання в Україні. Про це коментарі УНН повідомив директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України Віталій Музиченко.