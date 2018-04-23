Монетизація субсидій: що чекає на українців наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Монетизація субсидій здійснюватиметься в один етап - з 1 січня 2019 року субсидії населенню надаватимуть готівкою. Водночас передбачається запровадження двох механізмів виплат. На розмір та кількість наданих субсидій сама по собі монетизація не вплине, але загалом у Мінсоцполітики готують зміни до системи субсидіювання в Україні. Про це коментарі УНН повідомив директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України Віталій Музиченко.
“Монетизація субсидій передбачає один етап. Відповідно до законодавства, з 1 січня 2019 року виплати пільг та субсидій мають здійснюватись готівковими коштами безпосередньо споживачу. Такі виплати можуть здійснюватись на основі різних підходів щодо окремих видів споживачів: наприклад, є види послуг, які надаються централізовано, і тут досить складно працювати зі споживачем (централізоване опалення, водопостачання тощо). Тому ми плануємо зробити два різних механізми (на сьогодні вони у розробці): віддавати кошти населенню як виплату та перераховувати на певні рахунки в банках і забезпечувати цільове використання цих коштів”, — розповів Музиченко.
Як уточнив він, безпосередньо монетизація не вплине на показники субсидій: ні на розмір, ні на кількість.
Водночас, за його словами, у Мінсоцполітики, наразі працюють над зміною параметрів призначення субсидій населенню.
“Остаточне рішення за урядом, але ми зараз працюємо над цим. Оскільки на сьогодні ефективність програми надання житлових субсидій лишає бажати кращого. Для підвищення ефективності програми надання субсидій населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг ми зараз напрацьовуємо зміни, які дозволять стимулювати окремі категорії населення мати офіційне працевлаштування, демонструвати офіційні доходи тощо”, — додав Музиченко.
Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що міністерство розробило механізми, які допоможуть боротися із недобросовісними субсидіантами. Зокрема, підготовлена нова редакція положення про субсидії. Відповідно до цього документу, наприклад, заробітчан стимулюватимуть до добровільного страхування — за це вони отримуватимуть субсидії та страховий стаж.
Нова редакція положення вирішуватиме і питання того, що члени родини не реєструються за фактичним місцем проживання, а по місцю реєстрації роблять довідки, що вони там не проживають, завдяки чому їх доходи не враховуються ні в одному домогосподарстві, яке отримує субсидію. Тепер доходи всіх членів родини враховуватимуться за фактичним місцем проживання незалежно від реєстрації.