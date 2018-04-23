Монетизация субсидий: что ждет украинцев в следующем году

“Монетизация субсидий предусматривает один этап. Согласно законодательству, с 1 января 2019 года выплаты льгот и субсидий должны осуществляться наличными средствами непосредственно потребителю. Такие выплаты могут осуществляться на основе различных подходов в отношении отдельных видов потребителей: например, есть виды услуг, предоставляемых централизованно, и здесь достаточно сложно работать с потребителем (централизованное отопление, водоснабжение и т.д.). Поэтому мы планируем сделать два различных механизма (сейчас они в разработке): отдавать средства населению как выплату и перечислять на определенные счета в банках и обеспечивать целевое использование этих средств”, — рассказал Музыченко.

Как уточнил он, непосредственно монетизация не повлияет на показатели субсидий: ни на размер, ни на количество.

Однако, по его словам, в Минсоцполитики, работают над изменением параметров назначения субсидий населению.

“Окончательное решение за правительством, но мы сейчас работаем над этим. Поскольку сегодня эффективность программы предоставления жилищных субсидий оставляет желать лучшего. Для повышения эффективности программы предоставления субсидий населению на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг мы сейчас разрабатываем изменения, которые позволят стимулировать отдельные категории населения иметь официальное трудоустройство, демонстрировать официальные доходы и т.д.”, — добавил Музыченко.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что министерство разработало механизмы, которые помогут бороться с недобросовестными субсидиантамы. В частности, подготовлена ​​новая редакция положения о субсидиях. Согласно этому документу, например, заробитчан будут стимулировать к добровольному страхованию — за это они будут получать субсидии и страховой стаж.

Новая редакция положения также решит и вопрос того, что члены семьи не регистрируются по фактическому месту жительства, а по месту регистрации делают справки, что они там не проживают, благодаря чему их доходы не учитываются ни в одном домохозяйстве, которое получает субсидию. Теперь доходы всех членов семьи будут учитываться по фактическому месту жительства независимо от регистрации.