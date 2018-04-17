Субсидії та приховування статків: Рева розповів, яких змін очікувати українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Мінсоцполітики розробили механізми, які допоможуть боротися із недобросовісними субсидіантами. Про це після прес-конференції щодо покращення якості пенсійного обслуговування громадян Пенсійним фондом сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
"Ми зараз підготували нову редакцію положення про субсидії, яку ми найближчим часом приймемо. Відповідно до нового положення, наприклад, заробітчанам, буде запропоновано стимулювання до добровільного страхування. Сім'ям, в яких хтось із членів сім'ї працює за кордоном, будуть давати, за умови, що вони добровільно застрахуються та заплатять внесок хоча б за три місяці (це близько 2 тисяч гривень). Відтак вони отримуватимуть і субсидію, і страховий стаж, що даватиме право на пенсію", - розповів Рева.
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Він також додав, що нова редакція положення вирішуватиме і таке питання, коли члени родини не реєструються за фактичним місцем проживання, а по місцю реєстрації роблять довідки, що вони там не проживають, завдяки чому їх доходи не враховуються ні в одному домогосподарстві, яке отримує субсидію.
"Тепер, там де живе родина, доходи всіх членів сім'ї враховуються", - сказав Рева.