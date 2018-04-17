Субсидии и сокрытие состояния: Рева рассказал, каких изменений ожидать украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Минсоцполитики разработали механизмы, которые помогут бороться с недобросовестными субсидиантами. Об этом после пресс-конференции по улучшению качества пенсионного обслуживания граждан Пенсионным фондом сказал министр социальной политики Андрей Рева, отвечая на вопрос корреспондента УНН.
"Мы сейчас подготовили новую редакцию положения о субсидиях, которую мы в ближайшее время примем. Согласно новому положению, например, трудовым мигрантам, будет предложено стимулирование добровольного страхования. Семьям, в которых кто-то из членов семьи работает за границей, будут давать при условии, что они добровольно застрахуются и заплатят вклад хотя бы за три месяца (это около 2 тысяч гривен). Поэтому они будут получать и субсидию, и страховой стаж, что будет давать право на пенсию", - рассказал Рева.
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Он также добавил, что новая редакция положения будет решать и такой вопрос, когда члены семьи не регистрируются по фактическому месту жительства, а по месту регистрации делают справки, что они там не проживают, благодаря чему их доходы не учитываются ни в одном домохозяйстве, которое получает субсидию.
"Теперь, там где живет семья, доходы всех членов семьи учитываются", - сказал Рева.