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Рев: 44% украинцев получают государственную помощь

Рев: 44% украинцев получают государственную помощь

Киев  •  УНН

 • 18467 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Украине 44% населения получает государственную помощь. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода министр социальной политики Андрей Рева, передает УНН.

"Примерно 44% людей получают те или иные виды государственной социальной помощи. Но мы должны понимать, что, согласно Конституции, Украина - государство социальное", - отметил министр.

В частности, как отметил Рева, ныне 5 миллионов домохозяйств в Украине получают субсидии.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что после внесения изменений Кабинетом министров в систему предоставления субсидий отсеялась большое количество людей, которые получали субсидии.

Как сообщал УНН, новая программа жилищных субсидий начала действовать с 1 мая 2018 года.

Добавим, Кабинет министров дал разъяснения, в каких случаях украинские семьи могут пользоваться в отопительный сезон льготой, а в каких - субсидией.

Украинские Национальные Новости

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