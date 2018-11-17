Рев: 44% украинцев получают государственную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Украине 44% населения получает государственную помощь. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода министр социальной политики Андрей Рева, передает УНН.
"Примерно 44% людей получают те или иные виды государственной социальной помощи. Но мы должны понимать, что, согласно Конституции, Украина - государство социальное", - отметил министр.
В частности, как отметил Рева, ныне 5 миллионов домохозяйств в Украине получают субсидии.
Напомним, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что после внесения изменений Кабинетом министров в систему предоставления субсидий отсеялась большое количество людей, которые получали субсидии.
Как сообщал УНН, новая программа жилищных субсидий начала действовать с 1 мая 2018 года.
Добавим, Кабинет министров дал разъяснения, в каких случаях украинские семьи могут пользоваться в отопительный сезон льготой, а в каких - субсидией.