Заробитчан обяжут декларировать доходы ради субсидий

“Предложение о необходимости декларирования доходов вызвано вопросом расчета размера субсидий, а не целью их налогообложения”, — заверил Андрей Рева.

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По его словам, данный шаг вызван тем, что работники получают двойную преференцию по сравнению с другими гражданами. Согласно нормам закона, все желающие получить субсидию должны декларировать все свои доходы, как те, что они получают в Украине, так и те, которые поступают из-за рубежа.

“На практике происходит следующее — кто живет и работает в Украине, платит налоги и ЕСВ, часто не получает субсидию, поскольку честно декларирует все доходы (именно за счет уплаченных этими людьми налогов государство предоставляет субсидии гражданам). А те, кто получают доходы из-за границы, как правило, их не декларируют при обращении за субсидией. В результате им субсидия начисляется в большем размере, чем это могло быть при честном декларировании доходов. Это происходит за счет нас с вами — налогоплательщиков в Украине”, - пояснил Министр социальной политики.

Он также отметил, что речи о налогообложении в результате декларирования доходов, полученных из-за границы, не идет, поскольку все налоги с этих доходов были уплачены в государстве пребывания, а их обложение налогом в Украине было бы двойным налогообложением.

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“Когда гражданин обращается за субсидией, он обязан указать свои доходы, поскольку эти средства он тратит на собственное потребление. Но, если он не желает это делать, то нет никаких проблем — но тогда не нужно обращаться за субсидией”, - резюмировал Андрей Рева.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, что провели “отсев” получателей субсидий. По официальным данным Министерства, 44% украинцев получают те или иные виды социальной помощи от государства.