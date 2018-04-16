Президент пропонує врегулювати питання закупок на рівні 50 тис. гривень

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко вніс в Верховну Раду проект закону № 8265 від 13 квітня, про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України, яким пропонує забезпечити прозоре та якісне здійснення публічних закупівель з використанням системи ProZorro. Про це повідомляє УНН з посиланням на текст законопроекту, який розміщений на сайті парламенту.

Так, серед іншого, в проекті закону пропонується, що у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, замовник може використовувати електронну систему закупівель. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково оприлюднює звіт про укладений договір разом з цим договором та усіма додатками до нього в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону. Крім того, пропонується урегулювати процедури закупок товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість.

Крім того, пропонується встановлення правових умов для здійснення замовниками “спрощених закупівель” в електронній системі, які забезпечать затвердження єдиних правил для всіх суб’єктів сфери публічних закупівель, створення сприятливих умов для запобігання корупції (тобто виведення таких закупівель із “сірої” зони) та підвищення рівня конкуренції під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону, що є передумовою для розширення ринку середнього та малого бізнесу.

Проектом передбачається внесення змін, які призведуть до зменшення можливості зловживань недобросовісними скаржниками механізмом оскарження для штучного затягування процедур закупівель та створення тиску на замовників, і водночас забезпечить відповідне право суб’єктів господарювання на оскарження процедур закупівель згідно із принципами здійснення публічних закупівель.

Також пропонується доповнити частину другу статті 2 закону положенням, яким визначається, що умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно норми щодо внесення змін до цього Закону та/або до Закону України “Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони”.

І крім того, пропонується виключити із переліку закупівель, особливості яких встановлюються окремими законами, закупівлі нафти або нафтопродуктів сирих, а також телекомунікаційних послуг, у тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (крім послуг мобільного зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів).

В пояснювальній записці до законопроекту додається, що метою проекту є забезпечення ефективного, прозорого та якісного здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг з урахуванням технічної реалізації електронної системи закупівель, а також задля однозначного застосування норм закону та усунення їх неточностей.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект № 8265 “Про внесення змін до Закону України „Про публічні закупівлі“ та деяких інших законодавчих актів України”.

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