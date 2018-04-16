Президент пропонує врегулювати питання закупок на рівні 50 тис. гривень

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко вніс в Верховну Раду проект закону № 8265 від 13 квітня, про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України, яким пропонує забезпечити прозоре та якісне здійснення публічних закупівель з використанням системи ProZorro. Про це повідомляє УНН з посиланням на текст законопроекту, який розміщений на сайті парламенту.