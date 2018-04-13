Президент ініціював невідкладні зміни до закону "Про публічні закупівлі"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект № 8265 “Про внесення змін до Закону України „Про публічні закупівлі“ та деяких інших законодавчих актів України”, передає УНН.
Дата реєстрації документу — 13 квітня 2018 року. Останній етап проходження — передано на розгляд керівництву.
Порошенко визначив цей проект закону як невідкладний.
Додамо, поки що текст документу на сайті відсутній.
Документ дозволяє органам державного фінансового контролю відслідковувати і виявляти порушення в сфері державних закупівель. Він створює умови для подолання корупції в закупівлях.
Нагадаємо, 11 квітня Порошенко пообіцяв після розгляду всіх пропозицій внести до Верховної Ради як невідкладний законопроект щодо публічних закупівель.
Раніше повідомлялось, в законопроекті про внесення змін до закону “Про публічні закупівлі” пропонуються інструменти, які направлені на те, щоб забезпечити ефективне функціонування системи ProZorro.