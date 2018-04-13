Президент инициировал неотложные изменения в закон "О публичных закупках"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8265 “О внесении изменений в Закон Украины ”О публичных закупках“ и некоторые другие законодательные акты Украины”, передает УНН.
Дата регистрации документа — 13 апреля 2018 года. Последний этап прохождения — передано на рассмотрение руководству.
Порошенко определил этот законопроект как неотложный.
Добавим, пока текст документа на сайте отсутствует.
Документ позволяет органам государственного контроля отслеживать и выявлять нарушения в сфере государственных закупок. Он создает условия для преодоления коррупции в закупках.
Напомним, 11 апреля Порошенко пообещал после рассмотрения всех предложений внести в Верховную Раду как неотложный законопроект о публичных закупок.
Ранее сообщалось, в законопроекте о внесении изменений в закон “О публичных закупках” предлагаются инструменты, которые направлены на то, чтобы обеспечить эффективное функционирование системы ProZorro.