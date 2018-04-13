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Президент инициировал неотложные изменения в закон "О публичных закупках"

Президент инициировал неотложные изменения в закон "О публичных закупках"

Киев  •  УНН

 • 15581 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8265 “О внесении изменений в Закон Украины ”О публичных закупках“ и некоторые другие законодательные акты Украины”, передает УНН.

Дата регистрации документа — 13 апреля 2018 года. Последний этап прохождения — передано на рассмотрение руководству.

Порошенко определил этот законопроект как неотложный.

Добавим, пока текст документа на сайте отсутствует.

Документ позволяет органам государственного контроля отслеживать и выявлять нарушения в сфере государственных закупок. Он создает условия для преодоления коррупции в закупках.

Напомним, 11 апреля Порошенко пообещал после рассмотрения всех предложений внести в Верховную Раду как неотложный законопроект о публичных закупок.

Ранее сообщалось, в законопроекте о внесении изменений в закон “О публичных закупках” предлагаются инструменты, которые направлены на то, чтобы обеспечить эффективное функционирование системы ProZorro.

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