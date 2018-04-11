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Президент внесе до ВР як невідкладний законопроект щодо публічних закупівель

Президент внесе до ВР як невідкладний законопроект щодо публічних закупівель

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко пообіцяв після розгляду всіх пропозицій внести до Верховної Ради як невідкладний законопроект щодо публічних закупівель. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Головна мета законопроекту про внесення змін до Закону „Про публічні закупівлі“ — зберегти всі позитивні напрацювання ProZorro і не дати нікому дискредитувати цю систему. Після розгляду всіх пропозицій внесу цей законопроект до ВР як невідкладний”, — повідомив Президент.

Він зазначив, що завдяки ProZorro лише минулого року вдалося зекономити більше 27 млрд грн бюджетних коштів. Однак за час роботи системи були спроби обійти публічну процедуру торгів, маніпулювати з цифрою і сумою допорогових закупівель, а також зловживати правом на оскарження результатів торгів.

Законопроект має на меті закрити можливість обходити систему публічних закупівель ProZorro.

Як повідомляв УНН, у ProZorro оголосили перший тендер за кошти Світового банку.

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