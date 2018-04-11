Президент внесе до ВР як невідкладний законопроект щодо публічних закупівель
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко пообіцяв після розгляду всіх пропозицій внести до Верховної Ради як невідкладний законопроект щодо публічних закупівель. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Головна мета законопроекту про внесення змін до Закону „Про публічні закупівлі“ — зберегти всі позитивні напрацювання ProZorro і не дати нікому дискредитувати цю систему. Після розгляду всіх пропозицій внесу цей законопроект до ВР як невідкладний”, — повідомив Президент.
Він зазначив, що завдяки ProZorro лише минулого року вдалося зекономити більше 27 млрд грн бюджетних коштів. Однак за час роботи системи були спроби обійти публічну процедуру торгів, маніпулювати з цифрою і сумою допорогових закупівель, а також зловживати правом на оскарження результатів торгів.
Законопроект має на меті закрити можливість обходити систему публічних закупівель ProZorro.
Як повідомляв УНН, у ProZorro оголосили перший тендер за кошти Світового банку.