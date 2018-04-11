Президент внесет в ВР как неотложный законопроект о публичных закупках

"Главная цель законопроекта о внесении изменений в Закон "О публичных закупках"- сохранить все позитивные наработки ProZorro и не дать никому дискредитировать эту систему. После рассмотрения всех предложений внесу этот законопроект в ВР как неотложный", - сообщил Президент.

Он отметил, что благодаря ProZorro только в прошлом году удалось сэкономить более 27 млрд грн бюджетных средств. Однако за время работы системы были попытки обойти публичную процедуру торгов, манипулировать с цифрой и суммой допороговых закупок, а также злоупотреблять правом на обжалование результатов торгов.

Законопроект призван закрыть возможность обходить систему публичных закупок ProZorro.

Как сообщал УНН, в ProZorro объявили первый тендер на средства Всемирного банка.