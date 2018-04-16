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Президент предлагает урегулировать вопрос закупок на уровне 50 тыс. гривен

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона № 8265 от 13 апреля о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины, которым предлагает обеспечить прозрачное и качественное осуществление публичных закупок с использованием системы ProZorro. Об этом сообщает УНН со ссылкой на текст законопроекта, который размещен на сайте парламента.

Так, среди прочего, в проекте закона предлагается, что в случае осуществления закупок товаров, работ и услуг, стоимость которых не превышает 50 тысяч гривен, заказчик может использовать электронную систему закупок. В случае осуществления таких закупок без использования электронной системы закупок заказчик обязательно обнародует отчет о заключенном договоре вместе с этим договором и всеми приложениями к нему в электронной системе закупок в соответствии со статьей 10 настоящего Закона. Кроме того, предлагается урегулировать процедуры закупок товаров, работ и услуг, стоимость которых равна или превышает 50 тысяч гривен и меньше стоимости.

Кроме того, предлагается установление правовых условий для осуществления заказчиками "упрощенных закупок" в электронной системе, которые обеспечат утверждение единых правил для всех субъектов сферы публичных закупок, создание благоприятных условий для предотвращения коррупции (т.е. вывода таких закупок с "серой" зоны) и повышение уровня конкуренции при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, стоимость которых равна или превышает 50 тысяч гривен и меньше стоимости, установленной в абзацах втором и третьем части первой статьи 2 по она, что является предпосылкой для расширения рынка среднего и малого бизнеса.

Проектом предусматривается внесение изменений, которые приведут к уменьшению возможности злоупотреблений недобросовестными жалобщиками механизмом обжалования для искусственного затягивания процедур закупок и создания давления на заказчиков, и одновременно обеспечит соответствующее право субъектов хозяйствования на обжалование процедур закупок в соответствии с принципами осуществления публичных закупок.

Также предлагается дополнить часть вторую статьи 2 закона положением, которым определяется, что условия, порядок и процедуры закупок товаров, работ и услуг не могут устанавливаться или изменяться другими законами Украины, кроме законов, содержащих исключительно нормы внесения изменений в настоящий Закон и/или в Закон Украины "Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны".

И кроме того, предлагается исключить из перечня закупок, особенности которых устанавливаются отдельными законами, закупки нефти или нефтепродуктов сырых, а также телекоммуникационных услуг, в том числе по ретрансляции радио- и телесигналов (кроме услуг мобильной связи и услуг Интернет-провайдеров).

В пояснительной записке к законопроекту добавляется, что целью проекта является обеспечение эффективного, прозрачного и качественного осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг с учетом технической реализации электронной системы закупок, а также для однозначного применения норм закона и устранения их неточностей.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект № 8265 "О внесении изменений в Закон Украины" О публичных закупках "и некоторые другие законодательные акты Украины».

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