Комітет ВРУ підтримав призначення Маркарової міністром фінансів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради України із питань бюджету підтримав призначення Оксани Маркарової на пост міністра фінансів. Відповідне рішення було прийняте під час засідання комітету, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення було підтримано одноголосно.
Зокрема позицію з цього питання, під час засідання бюджетного комітету, озвучив міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр запропонував парламенту затвердити Оксану Маркарову на посаді міністра фінансів України.