Комитет ВРУ поддержал назначение Маркаровой министром финансов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета поддержал назначение Оксаны Маркаровой на пост министра финансов. Соответствующее решение было принято на заседании комитета, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение было поддержано единогласно.
В частности позицию по этому вопросу, на заседании бюджетного комитета, озвучил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов.
Напомним, ранее премьер-министр предложил парламенту утвердить Оксану Маркарову в должности министра финансов Украины.