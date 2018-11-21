Гройсман запропонував Раді призначити Маркарову міністром фінансів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Прем'єр-міністр запропонував парламенту затвердити Оксану Маркарову на посаді міністра фінансів України. Про це повідомляє прес-служба Кабміну, передає УНН.
"За підсумками консультацій з парламентською коаліцією та керуючись нормами законодавства, Прем’єр-міністр України прийняв рішення спрямувати до Верховної Ради подання на призначення на посаду Міністра фінансів України Оксани Маркарової, яка наразі виконує обов’язки міністра", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 червня 2018 року Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні уряду поклав виконання обов’язків міністра фінансів України на першого заступника міністра Оксану Маркарову. До виконання обов'язків міністра вона приступила з 8 червня.
До цього, з 29 квітня 2016 року, Маркарова працювала на посаді першого заступника міністра фінансів України.
У Міністерстві фінансів вона почала працювати з 2015 року на посад заступника міністра фінансів України – керівника апарату.
Зазначимо, 7 червня Рада проголосувала за звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. Прем'єр, який підписав подання на його звільнення, заявив, що на засіданні уряду Данилюк дозволив собі дії, "несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів".