Гройсман запропонував Раді призначити Маркарову міністром фінансів

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Прем'єр-міністр запропонував парламенту затвердити Оксану Маркарову на посаді міністра фінансів України. Про це повідомляє прес-служба Кабміну, передає УНН.

"За підсумками консультацій з парламентською коаліцією та керуючись нормами законодавства, Прем’єр-міністр України прийняв рішення спрямувати до Верховної Ради подання на призначення на посаду Міністра фінансів України Оксани Маркарової, яка наразі виконує обов’язки міністра", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 червня 2018 року Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні уряду поклав виконання обов’язків міністра фінансів України на першого заступника міністра Оксану Маркарову. До виконання обов'язків міністра вона приступила з 8 червня.

До цього, з 29 квітня 2016 року, Маркарова працювала на посаді першого заступника міністра фінансів України.

У Міністерстві фінансів вона почала працювати з 2015 року на посад заступника міністра фінансів України – керівника апарату.

Зазначимо, 7 червня Рада проголосувала за звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. Прем'єр, який підписав подання на його звільнення, заявив, що на засіданні уряду Данилюк дозволив собі дії, "несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів".

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