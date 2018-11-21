Гройсман предложил Раде назначить Маркарову министром финансов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Премьер-министр предложил парламенту утвердить Оксану Маркарову на должности министра финансов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.
“По итогам консультаций с парламентской коалицией и руководствуясь нормами законодательства, Премьер-министр Украины принял решение направить в Верховную Раду представление на назначение на должность министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, которая сейчас исполняет обязанности министра”, — говорится в сообщении.
Напомним, 7 июня 2018 года Кабинет министров Украины на внеочередном заседании правительства возложил исполнение обязанностей министра финансов Украины на первого заместителя министра Оксану Маркарову. К исполнению обязанностей министра она приступила с 8 июня.
До этого, с 29 апреля 2016 года, Маркарова работала в должности первого заместителя министра финансов Украины.
В Министерстве финансов она начала работать с 2015 года на должности заместителя министра финансов Украины — руководителя аппарата.
Отметим, 7 июня Рада проголосовала за увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов. Премьер, который подписал представление на его увольнение, заявил, что на заседании правительства Данилюк позволил себе действия, “несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров”.