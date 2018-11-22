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Сьогодні Рада збирається ухвалити Держбюджет-2019

Сьогодні Рада збирається ухвалити Держбюджет-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні Верховна Рада України має ухвалити у другому читанні та в цілому проект Державного бюджету на 2019 рік, повідомляє УНН з посиланням на порядок денний ВР.

Зокрема, згідно з порядком денним, о 16:00 парламентарі мають розглянути проект закону №9260 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів, зокрема на деревину та етиловий спирт. Також нардепи мають ухвалити проект закону №9084 про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

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Уже після цього нардепи повинні перейти до розгляду проекту закону №9000 про Державний бюджет України на 2019 рік.

Окрім того, нардепи мають завершити розгляд проекту закону №7279-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень, яким, зокрема, передбачено посилення відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.

Також у порядку денному є проект закону про внесення змін до додатку №3 до закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", яким передбачається підготовка до створення публічного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА).

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Крім того, нардепи мають ухвалити проект закону №8265 про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України, яким пропонується забезпечити прозоре та якісне здійснення публічних закупівель з використанням системи ProZorro, зокрема пропонується врегулювати питання закупок на рівні 50 тис. гривень.

Також у порядку денному є проект закону №9068 про внесення змін до закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо посилення інформаційної безпеки та протидії державі-агресору в інформаційній сфері, яким, зокрема, пропонується більш чітко ввести такі категорії забороненого контенту у ЗМІ як "вислови, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України, якщо така трансляція переслідує мету розпалювання ворожнечі та ненависті" та інше.

Як повідомляв УНН, комітет ВРУ підтримав призначення Маркарової міністром фінансів.

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Додамо, 20 листопада у Мінфіні повідомили, що доопрацювали проект Держбюджету на 2019 рік до другого читання та скерували до Верховної Ради.

Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік.

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