Рада буде працювати, поки не прийме Держбюджет-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Верховна Рада з другої спроби продовжила сьогоднішнє засідання до завершення розгляду Державного бюджету України на 2019 рік. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів, повідомляє кореспондент УНН.
Зокрема, за попередньою інформацією, сьогодні після 18:00 парламент почне розгляд проекту Держбюджету-2019 у другому читанні.
Перед цим, о 16:00, парламентарі мають розглянути проект закону №9260 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів, зокрема на деревину та етиловий спирт. Також нардепи мають ухвалити проект закону №9084 про внесення змін до Бюджетного кодексу України.
Нагадаємо, 20 листопада у Мінфіні повідомили, що доопрацювали проект Держбюджету на 2019 рік до другого читання та скерували до Верховної Ради. Його ухвалення в цілому очікується на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту.
Після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by (SBA).
МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.
У МВФ зазначали, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019 - із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ - та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення - у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами.