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Рада будет работать, пока не примет Госбюджет-2019

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Верховная Рада со второй попытки продлила сегодняшнее заседание до завершения рассмотрения Государственного бюджета Украины на 2019 год. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов, сообщает корреспондент УНН.

В частности, по предварительной информации, сегодня после 18:00 парламент начнет рассмотрение проекта Госбюджета-2019 во втором чтении.

Перед этим, в 16:00, парламентарии должны рассмотреть проект закона №9260 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотру ставок отдельных налогов и сборов, в частности на древесину и этиловый спирт. Также нардепы должны принять проект закона №9084 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Напомним, 20 ноября в Минфине сообщили, что доработали проект Госбюджета на 2019 год ко второму чтению и направили в Верховную Раду. Его принятие в целом ожидается на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 года Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).

МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.

В МВФ отмечали, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством Бюджета-2019 - с учетом рекомендаций специалистов МВФ - и увеличения тарифов на газ и тепловую энергию для населения - в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами.

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