Рада будет работать, пока не примет Госбюджет-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Верховная Рада со второй попытки продлила сегодняшнее заседание до завершения рассмотрения Государственного бюджета Украины на 2019 год. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов, сообщает корреспондент УНН.
В частности, по предварительной информации, сегодня после 18:00 парламент начнет рассмотрение проекта Госбюджета-2019 во втором чтении.
Перед этим, в 16:00, парламентарии должны рассмотреть проект закона №9260 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотру ставок отдельных налогов и сборов, в частности на древесину и этиловый спирт. Также нардепы должны принять проект закона №9084 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.
Напомним, 20 ноября в Минфине сообщили, что доработали проект Госбюджета на 2019 год ко второму чтению и направили в Верховную Раду. Его принятие в целом ожидается на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 года Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).
МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.
В МВФ отмечали, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством Бюджета-2019 - с учетом рекомендаций специалистов МВФ - и увеличения тарифов на газ и тепловую энергию для населения - в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами.